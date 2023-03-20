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Тимофеев Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тимофеев Степан Клементьевич

Мать: Тимофеева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тимофеев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Тимофеев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тимофеев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Тимофеев Александр Григоревич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1900

Сын: Тимофеев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1902

Дочь: Давыдова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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