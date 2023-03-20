Тимофеев Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тимофеев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Тимофеев Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тимофеев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Тимофеев Александр Григоревич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.1900
Сын: Тимофеев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1902
Дочь: Давыдова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно