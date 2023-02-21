Пушкина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкина Евдокия Григорьевна

Пушкина Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.

Сын: Пушкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1911 ст.

Сын: Пушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.

Сын: Пушкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close