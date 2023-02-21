Пушкина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пушкин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно