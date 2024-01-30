Гусанин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусанин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусанин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1909

Сын: Гусанин Василий

Мать ребёнка: Гусанин Евдокия

Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусанин Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычева Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусанин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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