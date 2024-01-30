Гусанин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусанин Федор
Рождение ребёнка
21.03.1909
Сын: Гусанин Василий
Мать ребёнка: Гусанин Евдокия
Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусанин Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусанин Андрей
Смерть
Неизвестно