Блинова Евдокия Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Блинов Козьма Антипович

Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Блинов Логин Антипович

Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович

Рождение ребёнка
1730 ст.

Дочь: Пластинина Ирина Антиповна

Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Головенкина Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Антипа Родионович

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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