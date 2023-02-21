Блинова Евдокия Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722 ст.
Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович
Рождение ребёнка
1724 ст.
Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович
Рождение ребёнка
1730 ст.
Дочь: Пластинина Ирина Антиповна
Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Головенкина Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Блинов Антипа Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно