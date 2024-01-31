Калашникова (Калашникова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Калашникова) Серафима

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Место рождения

Петропавловск

Дата рождения

26.05.1923

Дата смерти

22.06.1977

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1923

Отец: Калашников Пётр

Мать: (Петрова) Мария

Бракосочетание
1954

Муж: Слепцов Иван

Рождение ребёнка
11.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепцов Иван

Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Слепцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Слепцов Иван

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.06.1977
Похороны
Неизвестно

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