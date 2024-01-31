Калашникова (Калашникова) Серафима
Место рожденияПетропавловск
Дата рождения26.05.1923
Дата смерти22.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1923
Отец: Калашников Пётр
Мать: (Петрова) Мария
Бракосочетание
1954
Муж: Слепцов Иван
Рождение ребёнка
11.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепцов Иван
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Слепцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Слепцов Иван
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
22.06.1977
Похороны
Неизвестно