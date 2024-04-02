Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цирихов Касполат Х
Мать: Хутиева Веричка Бубуевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидаров Борис (Пусик) Константинович
Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидаров Казбек Константинович
Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидарова Ала Константиновна
Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидаров Кошт Х
Смерть
Неизвестно