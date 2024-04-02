Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирихова-Фидарова Варичка Касполатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цирихов Касполат Х

Мать: Хутиева Веричка Бубуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Борис (Пусик) Константинович

Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаров Казбек Константинович

Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидарова Ала Константиновна

Отец ребёнка: Фидаров Кошт Х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидаров Кошт Х

Смерть
Неизвестно
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