Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Место рожденияКуяш
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Глазков Степан Иванович
Мать: ?
Куяш
Рождение ребёнка
1851
Сын: Глазков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна
Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно