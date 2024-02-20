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Глазков Андрей Степанович (Стефанович)

Место рождения

Куяш

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Глазков Степан Иванович

Мать: ?

Куяш
Рождение ребёнка
1851

Сын: Глазков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1851

Сын: Глазков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна

Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Пелагея 2 Жена Стефановна

Смерть
Неизвестно
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