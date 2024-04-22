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Киселев Петр Никитович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Киселев Никита Яковлевич

Мать: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 29.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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