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Аким Лев Эфраимович

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Место рождения

г. Галич, Россия

Дата рождения

04.05.1893 ст.

Дата смерти

11.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1893 ст.

Отец: Аким Эфраим Нафтальевич

Мать: Аким (Левите) Рахиль Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аким Гарри Львович

Мать ребёнка: Аким (Бунина) Лидия Петровна

Бракосочетание
16.04.1929

Жена: Аким (Бунина) Лидия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аким (Бунина) Лидия Петровна

Смерть
11.05.1970

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