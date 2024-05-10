Аким Лев Эфраимович
Место рожденияг. Галич, Россия
Дата рождения04.05.1893 ст.
Дата смерти11.05.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1893 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аким Гарри Львович
Мать ребёнка: Аким (Бунина) Лидия Петровна
Бракосочетание
16.04.1929
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аким (Бунина) Лидия Петровна
Смерть
11.05.1970