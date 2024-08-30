Цыцарева (Тужилина) Вера Афанасьевна
Место рожденияТургеневка
Дата рождения20.09.1897
Дата смерти30.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина (Цыцарева) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыцарев ?
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыцарев Иван Никитич
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1930
Дочь: Скаткова (Цыцарева) Александра Никитична
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1933
Дочь: Гагина (Цыцарева) Зоя Никитична
Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович
Смерть
30.08.1986