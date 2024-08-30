Цыцарева (Тужилина) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыцарева (Тужилина) Вера Афанасьевна

Место рождения

Тургеневка

Дата рождения

20.09.1897

Дата смерти

30.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыцарев Николай Никитич

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина (Цыцарева) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыцарев ?

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыцарев Иван Никитич

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1930

Дочь: Скаткова (Цыцарева) Александра Никитична

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
11.01.1933

Дочь: Гагина (Цыцарева) Зоя Никитична

Отец ребёнка: Цыцарев Никита Михайлович

Смерть
30.08.1986

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