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Блитман НИНА Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1920

Дата смерти

25.11.2005

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1920

Отец: Блитман НИКОЛАЙ

Мать: ЕВДОКИЯ

Рождение ребёнка
04.09.1957

Дочь: Жаворонкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ

Родилась в г.Чимкент, ЮКО
Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Смерть
25.11.2005
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