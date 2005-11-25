Блитман НИНА Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1920
Дата смерти25.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1920
Отец: Блитман НИКОЛАЙ
Мать: ЕВДОКИЯ
Рождение ребёнка
04.09.1957
Дочь: Жаворонкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ
Родилась в г.Чимкент, ЮКО
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Святодух Николай ФЁДОРОВИЧ
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Смерть
25.11.2005