Кальченко Параскева Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Михаил Исидорович
Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Василий Исидорович
Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кальченко Пелагея Исидоровна
Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кальченко Иоанн Исидорович
Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кальченко Петр Исидорович
Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович
Смерть
Неизвестно