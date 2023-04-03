Кальченко Параскева Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Параскева Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Михаил Исидорович

Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Василий Исидорович

Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Исидор Александрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кальченко Пелагея Исидоровна

Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кальченко Иоанн Исидорович

Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кальченко Петр Исидорович

Отец ребёнка: Кальченко Исидор Александрович

Смерть
Неизвестно

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