Агарков Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смерти21.09.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Огарков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1849
Работа или профессия
Около 1850
Купеческий сын
Рождение ребёнка
14.04.1850
Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Петровна
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/107 Восприемники: Иван Никола... Показать все
Смерть
21.09.1882
Фонд №173 Опись №16 Дело №423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Крестовоздвиженской Успенского женского монастыря, Казанской божьей матери, Святого... Показать все