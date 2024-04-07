Агарков Моисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгарков Моисей Иванович

Агарков Моисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

21.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Огарков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Елизавета Петровна

Место жительства
Около 1849
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Около 1850
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Купеческий сын
Рождение ребёнка
14.04.1850

Сын: Агарков Семен Моисеевич

Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/107 Восприемники: Иван Никола... Показать все
Смерть
21.09.1882
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти города Оренбурга церквей Крестовоздвиженской Успенского женского монастыря, Казанской божьей матери, Святого... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.