Самойла (Самуил) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Василий Иванов
Мать: Домна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федор Самойлов
Мать ребёнка: Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Артемий Самойлов
Мать ребёнка: Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
07.04.1844
Дочь: Мария Самуилова
Мать ребёнка: Настасья Евдокимова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно