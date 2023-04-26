Самойла (Самуил) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойла (Самуил) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Василий Иванов

Мать: Домна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Федор Самойлов

Мать ребёнка: Настасья Евдокимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Артемий Самойлов

Мать ребёнка: Настасья Евдокимова

Рождение ребёнка
07.04.1844

Дочь: Мария Самуилова

Мать ребёнка: Настасья Евдокимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
Смерть
Неизвестно

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