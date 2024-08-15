Суринов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуринов Дмитрий Александрович

Суринов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977

Отец: Суринов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.2005

Дочь: Суринова Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Суринова (Караваева) Кристина Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.