Суринов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977
Отец: Суринов Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.2005
Дочь: Суринова Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Суринова (Караваева) Кристина Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва