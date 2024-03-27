Хасянов Жалялетдин Указной Мулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Хасян Указной Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1879
Сын: Жалялетдинов Искандер Мулла
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно