Гиззатуллин Миннегалий Шахитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатуллин Миннегалий Шахитович

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

Около 1954

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Отец

Около 1928 г.р.

Мать

Около 1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: Гиззатуллин Шахит

Мать: Гиззатуллина Сагида Хасановна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
Около 2010
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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