Гиззатуллин Миннегалий Шахитович
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1954
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец: Гиззатуллин Шахит
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
Около 2010
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ