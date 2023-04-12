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Рюминский Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1854

Дата смерти

09.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1854

Отец: Рюминский Петр Иванович

Мать: Рюминская Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
02.09.1880

Сын: Рюминский Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
21.11.1881

Дочь: Бельская Нина Николаевна

Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
03.07.1884

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1886

Дочь: Рюминская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюминский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюминская Татьяна Степановна

Смерть
09.09.1904
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