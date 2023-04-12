Рюминский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1854
Дата смерти09.09.1904
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1854
Рождение ребёнка
02.09.1880
Сын: Рюминский Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
21.11.1881
Дочь: Бельская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
03.07.1884
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
14.01.1886
Дочь: Рюминская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рюминский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рюминская Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1904