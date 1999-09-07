Мубаракшин Султангарай Хадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1930
Дата смерти07.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
31.07.1955
Рождение ребёнка
10.05.1959
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
26.12.1962
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
07.09.1999
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр