Мубаракшин Султангарай Хадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМубаракшин Султангарай Хадиевич

Мубаракшин Султангарай Хадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1930

Дата смерти

07.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мубаракшина Мунавара Жалиловна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Мунавара Жалиловна

Рождение ребёнка
10.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Мунавара Жалиловна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
26.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Мунавара Жалиловна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
07.09.1999
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.