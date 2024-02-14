(Феткуллина) Маймуна
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Феткулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М-Шарифов Саитгафар
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Мухамметшарифова) Маргуба
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1843
Сын: М-Шарифов М-Рахим
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Мухамметшарифова) Махбубаифа
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Мухамметшарифова) Махбубаифа
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1849
Сын: М-Шарифов Масалим
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1853
Сын: М-Шарифов М-Карим
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Рождение ребёнка
1867
Сын: Феткуллина М-Шакир М-Шарифов
Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф
Смерть
Неизвестно