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(Феткуллина) Маймуна

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Феткулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: М-Шарифов Саитгафар

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Мухамметшарифова) Маргуба

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1842

Сын: М-Шарифов Мухаметшаих

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1843

Сын: М-Шарифов М-Рахим

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Мухамметшарифова) Махбубаифа

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Мухамметшарифова) Махбубаифа

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1849

Сын: М-Шарифов Масалим

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1853

Сын: М-Шарифов М-Карим

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Рождение ребёнка
1867

Сын: Феткуллина М-Шакир М-Шарифов

Отец ребёнка: Мухамметхасянов Мухамметшариф

Смерть
Неизвестно

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