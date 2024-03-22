Дураченков Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения01.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
22.07.1880
Сын: Дураченков Трофим Степанович
Мать ребёнка: Данилова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1893
Сын: Дураченков Петр Степанович
Мать ребёнка: Данилова Екатерина Иванова
https://imgur.io/cyjIgBi?r ГАРО.Ф.803. Оп. 2. Д.858. Л. 115 об. - 116.
Смерть
Неизвестно