Крылов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Крылова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Техник паровозов
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна
Мать ребёнка: Крылова Анна Ивановна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно