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Крылов Александр Иванович

Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Крылова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Техник паровозов
Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Мать ребёнка: Крылова Анна Ивановна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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