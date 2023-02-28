Волкова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ирина Анатольевна

Волкова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Роман Александрович

Отец ребёнка: Веселов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Веселов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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