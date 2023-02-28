Волкова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселов Роман Александрович
Отец ребёнка: Веселов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Веселов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно