Кузьмичёв Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичёв Виктор Фёдорович

Кузьмичёв Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмичёв Федор

Мать: Кузьмичёва (Запруднова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичёва Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичёва Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмичёва Вера Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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