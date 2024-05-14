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Кудряшев Полиевкт Карпов

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.01.1889 ст.

Дата смерти

18.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889 ст.

Отец: Михайлов Карп

Мать: Степанова Степанида

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
Неизвестно
159-й пехотный Гурийский полк, рядовой
Лечение в госпитале
Неизвестно
Крещение
05.01.1889 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кудряшов Степан Полиектович

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
18.10.1917
госпиталь в харькове

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