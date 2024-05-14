Кудряшев Полиевкт Карпов
Место рождения
Дата рождения04.01.1889 ст.
Дата смерти18.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889 ст.
Отец: Михайлов Карп
Мать: Степанова Степанида
Военная служба
Неизвестно
159-й пехотный Гурийский полк, рядовой
Лечение в госпитале
Неизвестно
Крещение
05.01.1889 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кудряшов Степан Полиектович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.10.1917
госпиталь в харькове