Рединская (Иовенко) Елена Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединская (Иовенко) Елена Дамиановна

Место рождения

Черниговская губерния, Городнянский уезд, Петрушинская волость, деревня Семоков

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Городнянский уезд, Петрушинская волость, деревня Семоков
Бракосочетание
28.09.1914 ст.

Муж: Рединский Никифор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Жених 18 лет, крестьянин д. Шушь, первым браком. Невеста 19 лет, крестьянская девица, первым браком, оба православные. Поручители: по жениху: д. Шушь крестьяне Прохор Никитов Замятин и Алексей Михай... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Сын: Рединский Павел Никифорович

Отец ребёнка: Рединский Никифор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Смерть
Неизвестно
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