Рединская (Иовенко) Елена Дамиановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Городнянский уезд, Петрушинская волость, деревня Семоков
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Петрушинская волость, деревня Семоков
Бракосочетание
28.09.1914 ст.
Жених 18 лет, крестьянин д. Шушь, первым браком. Невеста 19 лет, крестьянская девица, первым браком, оба православные. Поручители: по жениху: д. Шушь крестьяне Прохор Никитов Замятин и Алексей Михай... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Сын: Рединский Павел Никифорович
Отец ребёнка: Рединский Никифор Илларионович
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Смерть
Неизвестно