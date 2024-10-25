Миролюбова Дарья Максимовна
Место рожденияМосковская губерния, Коломенский уезд, Куртинская волость, село Старое
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Коломенский уезд, Куртинская волость, село Старое
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/053c5147-bdc6-48c2-8909-8ac9aad14983/247 ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №203Опись №776Дело №153 Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь св. Василия Кесарийского в Твер... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1908
Сын: Миролюбов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №313, стр. 17 МОСКВА. ЦЕРКВИ НИКИТСКОГО СОРОКА. НИКОЛАЕВСКАЯ, В НОВОЙ СЛОБОДЕ. НИКОЛАЕВСКАЯ, В ГНЕЗДНИКАХ.
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.
Сын: Миролюбов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.
Дочь: Миролюбова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №359, стр. 259 Москва - жили на 5 тверской ямской дом 26 Волокитиной
Смерть
Неизвестно