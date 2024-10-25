Миролюбова Дарья Максимовна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миролюбова Дарья Максимовна

Место рождения

Московская губерния, Коломенский уезд, Куртинская волость, село Старое

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Коломенский уезд, Куртинская волость, село Старое
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Миролюбов Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/053c5147-bdc6-48c2-8909-8ac9aad14983/247 ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №203Опись №776Дело №153 Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь св. Василия Кесарийского в Твер... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1908

Сын: Миролюбов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №313, стр. 17 МОСКВА. ЦЕРКВИ НИКИТСКОГО СОРОКА. НИКОЛАЕВСКАЯ, В НОВОЙ СЛОБОДЕ. НИКОЛАЕВСКАЯ, В ГНЕЗДНИКАХ.
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.

Сын: Миролюбов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Дочь: Миролюбова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Миролюбов Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №359, стр. 259 Москва - жили на 5 тверской ямской дом 26 Волокитиной
Смерть
Неизвестно

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