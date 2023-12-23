Сливин Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1925
Дата смерти16.08.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1925
Отец: Сливин Александр Михайлович
Мать: Сливина Анна Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1955
Сын: Сливин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Сливина Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Смирнова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Сливина Тамара Андреевна
Смерть
16.08.1980