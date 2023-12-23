Сливин Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливин Валентин Александрович

Сливин Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1925

Дата смерти

16.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1925

Отец: Сливин Александр Михайлович

Мать: Сливина Анна Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1955

Сын: Сливин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Сливина Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Смирнова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Сливина Тамара Андреевна

Смерть
16.08.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close