Костинский Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1867
Сын: Костинский Сергей Константинович
Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костинский Александр Константинович
Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1870