Костинский Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинский Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Костинский Сергей Константинович

Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костинский Александр Константинович

Мать ребёнка: Костинская Вера Васильевна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1870
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