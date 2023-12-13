Меньшикова (Швецова) Дора Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшикова (Швецова) Дора Фёдоровна

Меньшикова (Швецова) Дора Фёдоровна

avatar

Место рождения

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Нш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Швецов Фёдор Андреевич

Мать: Швецова (Нохрина) Анна Трофимовна

Кукушки, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньшиков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Меньшиков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсеенко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеенко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.