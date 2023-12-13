Меньшикова (Швецова) Дора Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меньшиков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Меньшиков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньшиков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсеенко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно