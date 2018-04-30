Маслова Лариса Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1958
Дата смерти30.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1985
Дочь: Безкоровайна Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1987
Сын: Безкоровайный Никита Владимирович
Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1987
Дочь: Безкоровайна Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2018