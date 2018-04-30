Маслова Лариса Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Лариса Брониславовна

Маслова Лариса Брониславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1958

Дата смерти

30.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1985

Дочь: Безкоровайна Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
21.11.1987

Сын: Безкоровайный Никита Владимирович

Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
21.11.1987

Дочь: Безкоровайна Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Безкоровайный Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкоровайный Владимир Григорьевич

Смерть
30.04.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close