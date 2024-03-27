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Цыпленков Алексей Максимович

Место рождения

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга

Дата рождения

28.03.1939

Дата смерти

21.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1939

Отец: Цыпленок Максим Иванович

Мать: Цыпленкова Ольга Никоноровна

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Рождение ребёнка
11.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Рождение ребёнка
19.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Рождение ребёнка
14.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Смерть
21.08.1984
Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Причина смерти: Ишемия сердца
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
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