Остроухова Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроухова Раиса Ивановна

Место рождения

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.08.1926

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926

Отец: Остроухов Иван Димитриевич

Мать: Коновалова Матрена Павловна

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Рождение ребёнка
27.10.1948

Сын: Литвяков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.03.2002
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
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