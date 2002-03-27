Остроухова Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1926
Дата смерти27.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Рождение ребёнка
27.10.1948
Сын: Литвяков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.03.2002
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика