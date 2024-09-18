Крицкий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Крицкая) Эльвира (Эля)
Мать ребёнка: (Белянина) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Крицкий Владимир
Мать ребёнка: (Белянина) Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga