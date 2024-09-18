Крицкий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крицкий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белянина) Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Крицкая) Эльвира (Эля)

Мать ребёнка: (Белянина) Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Крицкий Владимир

Мать ребёнка: (Белянина) Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga

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