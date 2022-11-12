Дрыкина (Боровова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкина (Боровова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Между 1884 и 1885

Дата смерти

28.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885

Отец: Боровов Иван

Мать: не указана

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1903 ст.

Муж: Дрыкин Михаил Михайлович

Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Секачева (Дрыкина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Михайлович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.12.1908
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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