Дрыкина (Боровова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1884 и 1885
Дата смерти28.12.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1884 и 1885
Отец: Боровов Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1903 ст.
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Секачева (Дрыкина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Дрыкин Михаил Михайлович
Смерть
28.12.1908