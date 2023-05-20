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Мякеляев Анисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякеляева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мякеляев Егор Анисимович

Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мякеляев Артемий Анисимович

Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мякеляев Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мякеляев Семен Анисимович

Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1846
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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