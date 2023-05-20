Мякеляев Анисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякеляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мякеляев Артемий Анисимович
Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мякеляев Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мякеляев Семен Анисимович
Мать ребёнка: Мякеляева Анна Петровна
Смерть
1846
Упоминание
30.07.1850