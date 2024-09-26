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Кобзев Василий Антонович

Место рождения

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1977

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Кобзев Антон Иванович

Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Кобзева) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Кобзев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Кобзев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Кобзева Татьяна

Смерть
После 1977

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