Кобзев Василий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Кобзев Антон Иванович
Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Кобзева) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
24.09.1914
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Кобзев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Кобзева Татьяна
Смерть
После 1977