Земнухов Карп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Рождение ребёнка
20.12.1901
Сын: Земнухов Василий Карпович
Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Земнухова Прасковья Карповна
Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Земнухова Анна Карповна
Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно