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Земнухов Карп Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Земнухов Яков Иванович

Мать: Земнухова Татьяна Силантьевна

Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Земнухов Василий Карпович

Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Земнухова Прасковья Карповна

Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Земнухова Анна Карповна

Мать ребёнка: Земнухова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земнухова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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