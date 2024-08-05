Лебедев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти05.11.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Андрей Иванович
Мать: Клеопатра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лебедев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Смерть
05.11.1885