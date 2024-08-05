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Лебедев Николай Андреевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

05.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Андрей Иванович

Мать: Клеопатра Дмитриевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лебедев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.11.1885
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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