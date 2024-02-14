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Хамзин Салахутдин

Место рождения

д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

26.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1873

Отец: Хамза Сабитов

Мать: Миннизямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамзин Тахаутдин Салахов

Мать ребёнка: Гайнихаят Садыкова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнихаят Садыкова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хамзин Галяутдин

Мать ребёнка: Гайнихаят Садыкова

Смерть
Неизвестно

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