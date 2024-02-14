Хамзин Салахутдин
Место рожденияд. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения26.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1873
Отец: Хамза Сабитов
Мать: Миннизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайнихаят Садыкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнихаят Садыкова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хамзин Галяутдин
Мать ребёнка: Гайнихаят Садыкова
Смерть
Неизвестно