Требуховская (Насевич) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Требуховская (Насевич) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1956 г.р.
1960 г.р.

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Требуховский Геннадий

Рождение ребёнка
21.03.1956

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Мурманск,потом Майкоп

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