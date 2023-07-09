Требуховская (Насевич) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1956
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Мурманск,потом Майкоп