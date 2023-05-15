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Короткова Нина Владимировна
Короткова Нина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Пол
Женский
Отец
Скоробогатов Владимир Николаевич
1951 г.р.
Мать
Скоробогатова (Богушева) Любовь Петровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Скоробогатов Владимир Николаевич
Мать:
Скоробогатова Любовь Петровна
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