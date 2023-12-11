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Крамынина (Чалова) Ирина Львовна
Крамынина (Чалова) Ирина Львовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чалов Лев Петрович
1935 г.р.
Мать
Чалова (Игнатович) Антонина (Антонида) Тимофеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чалов Лев Петрович
Мать:
Чалова Антонина Тимофеевна
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