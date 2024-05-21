Петрова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиков Александр Васильевич

Мать: Чикова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.07.2012

Дочь: Петрова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.06.2018

Сын: Петров Егор Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.05.2021

Дочь: Петрова Арина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.09.2023

Дочь: Петрова Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

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