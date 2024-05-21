Петрова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиков Александр Васильевич
Мать: Чикова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.2012
Дочь: Петрова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.06.2018
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.05.2021
Дочь: Петрова Арина Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.09.2023
Дочь: Петрова Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович