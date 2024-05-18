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Выходцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выходцева) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: (Выходцева) Антанида Сергеевна

Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Выходцева) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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