Выходцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выходцева) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: (Выходцева) Антанида Сергеевна
Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Выходцева) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно