Фёкла Митрофановна До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёкла Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Муж_Фёклы

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)

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