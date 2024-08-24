Кобля Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобля Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобля (Стельмах) Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Кобля) Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Кобля (Стельмах) Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Кобля) Инна Аркадьевна

Мать ребёнка: Кобля (Стельмах) Ольга Леонтьевна

Смерть
2020

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