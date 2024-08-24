Кобля Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Кобля) Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Кобля (Стельмах) Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Кобля) Инна Аркадьевна
Мать ребёнка: Кобля (Стельмах) Ольга Леонтьевна
Смерть
2020