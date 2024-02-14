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Банков Иуда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкова (Гриф) Эль-Рива

Рождение ребёнка
1884

Сын: Банков Ануфрий

Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива

Рождение ребёнка
1885

Сын: Банков Самуил (Шмуль)

Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива

Рождение ребёнка
1898

Сын: Банков Яков (Янкель)

Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива

Смерть
Неизвестно

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