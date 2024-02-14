Банков Иуда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Банков Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банкова (Гриф) Эль-Рива
Рождение ребёнка
1884
Сын: Банков Ануфрий
Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива
Рождение ребёнка
1898
Сын: Банков Яков (Янкель)
Мать ребёнка: Банкова (Гриф) Эль-Рива
Смерть
Неизвестно