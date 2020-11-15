Верёвкина Александра Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти15.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верёвкин Вениамин Иванович
Пежма, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.11.2020
Похороны
Неизвестно
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область