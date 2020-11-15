Верёвкина Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верёвкина Александра Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

15.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верёвкин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верёвкин Вениамин Иванович

Пежма, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.11.2020
Похороны
Неизвестно
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

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