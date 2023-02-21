Третьякова АННА ДАНИЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова АННА ДАНИЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Третьяков ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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