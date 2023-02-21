Третьякова АННА ДАНИЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Третьяков ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Третьяков ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно